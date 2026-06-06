В ДР Конго число умерших от Эболы увеличилось до 82
Количество подтвержденных случаев заражения также достигло 452.
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В Демократической Республике Конго за последние сутки зафиксирован резкий рост числа случаев и летальных исходов, вызванных лихорадкой Эбола.
Об этом говорится в ежедневном бюллетене Министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, общее число подтвержденных смертей достигло 82, что на 18 больше по сравнению с предыдущими сутками.
Количество подтвержденных случаев заражения также увеличилось на 71 и достигло 452. Отмечается, что среди новых инфицированных значительную долю составляют женщины.
В Минздраве страны подчеркнули, что столь значительный рост показателей за короткий период наблюдается впервые с начала нынешней вспышки, зафиксированной в мае. Причины резкого увеличения числа случаев пока окончательно не установлены.
По версии министерства, скачок связан с тем, что медицинские бригады получили доступ в ранее труднодоступные районы провинции Итури, являющейся эпицентром вспышки. В частности, расширен доступ в округ Махаги, расположенный на границе с Угандой, где ранее деятельность медиков затрудняли вооруженные группы.
Напомним ранее власти ДР Конго и Уганды объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. По данным Африканского союза, нынешняя вспышка уже стала одной из самых масштабных с 1976 года.
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