В ДР Конго число заболевших Эболой увеличилось до 1 203
За последние сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 48.
Сегодня 2026, 11:30
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Сегодня 2026, 11:30Сегодня 2026, 11:30
131Фото: Pixabay.com
Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 203.
Об этом говорится в ежедневном бюллетене Министерства связи и СМИ ДРК.
Отмечается, что за последние сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 48. Количество умерших от заболевания достигло 321 человека, увеличившись за день на 17. Показатель летальности составляет 26,6%.
Напомним, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована 15 мая на востоке ДРК. Эпицентр распространения инфекции находится в провинции Итури. Случаи заболевания и смерти также зарегистрированы в соседней Уганде.