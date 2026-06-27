В ДР Конго число заболевших Эболой увеличилось до 1 203

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 203.

Об этом говорится в ежедневном бюллетене Министерства связи и СМИ ДРК.

Отмечается, что за последние сутки число подтвержденных случаев увеличилось на 48. Количество умерших от заболевания достигло 321 человека, увеличившись за день на 17. Показатель летальности составляет 26,6%.

Напомним, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована 15 мая на востоке ДРК. Эпицентр распространения инфекции находится в провинции Итури. Случаи заболевания и смерти также зарегистрированы в соседней Уганде.