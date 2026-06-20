В ДР Конго расследуют десятки смертей на фоне опасений вспышки Эболы
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Власти Демократической Республики Конго выясняют обстоятельства серии смертей в лагере для внутренне перемещенных лиц Кигонзе, где с начала мая скончались не менее 30 человек. На фоне произошедшего специалисты не исключают возможное распространение вируса Эбола.
По данным представителей лагеря и гуманитарных организаций, уровень смертности среди его жителей оказался беспрецедентно высоким. У многих умерших наблюдались симптомы, характерные для лихорадки Эбола, включая высокую температуру, сильную головную боль и рвоту.
При этом точная причина смертей пока не установлена. Отмечается, что пациенты и их родственники длительное время отказывались проходить медицинское обследование и тестирование, что осложнило работу специалистов.
«Раньше люди просто так не умирали», — заявила представитель лагеря Дезире Гродя Бапи.
Лагерь Кигонзе расположен в городе Буниа, который считается одним из наиболее уязвимых районов в связи с угрозой распространения Эболы. Дополнительные опасения вызывает тот факт, что на востоке страны находятся более пяти миллионов внутренне перемещенных лиц, среди которых вирус может быстро распространиться в случае подтверждения вспышки.
Местные власти и международные гуманитарные организации продолжают мониторинг ситуации и проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
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