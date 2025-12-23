На автодороге Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погиб человек, передаёт BAQ.KZ.

Авария произошла 23 декабря около 08:20 на 681-м километре трассы. По предварительным данным, столкнулись автобус марки Yutong и грузовой автомобиль КамАЗ-5320. Водитель автобуса скончался на месте происшествия.

После обследования пострадавшие были отпущены домой.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств аварии. По их итогам будет принято процессуальное решение.

В департаменте полиции области Абай напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения, подчеркнув, что безопасность на дороге напрямую зависит от ответственности каждого участника движения.