В ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск погиб водитель автобуса
Ещё три человека обратились за медицинской помощью.
На автодороге Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, в результате которого погиб человек, передаёт BAQ.KZ.
Авария произошла 23 декабря около 08:20 на 681-м километре трассы. По предварительным данным, столкнулись автобус марки Yutong и грузовой автомобиль КамАЗ-5320. Водитель автобуса скончался на месте происшествия.
После обследования пострадавшие были отпущены домой.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств аварии. По их итогам будет принято процессуальное решение.
В департаменте полиции области Абай напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения, подчеркнув, что безопасность на дороге напрямую зависит от ответственности каждого участника движения.
