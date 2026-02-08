В ДТП с автобусом в Индии погибли шесть человек
Еще двое человек пострадали и были госпитализированы.
Сегодня, 04:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:14Сегодня, 04:14
65Фото: Xinhua
Не менее шести человек погибли, двое пострадали в результате ДТП в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.
По информации представителя местной полиции, авария произошла на автомагистрали, соединяющей Нью-Дели и Уттар-Прадеш. Автобус, следовавший из столицы, остановился у обочины дороги, когда в него на скорости въехал автомобиль. Пассажиры в момент аварии вышли из автобуса, в результате чего шесть человек погибли на месте.
Полиция штата сообщила, что еще двое человек пострадали и были госпитализированы.
Самое читаемое
- В Костанайской области выявлены нарушения в сфере лицензирования
- МИД Казахстана прокомментировал ситуацию вокруг Нурлана Сабурова
- Алматы запускает "умный" контроль мусора и воздуха
- Димаш Кудайберген запустил международный проект Voice Beyond Horizon с премьеры в Туркестане
- Гражданская позиция: спортивное сообщество поддерживает Конституцию