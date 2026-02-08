Не менее шести человек погибли, двое пострадали в результате ДТП в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

По информации представителя местной полиции, авария произошла на автомагистрали, соединяющей Нью-Дели и Уттар-Прадеш. Автобус, следовавший из столицы, остановился у обочины дороги, когда в него на скорости въехал автомобиль. Пассажиры в момент аварии вышли из автобуса, в результате чего шесть человек погибли на месте.

Полиция штата сообщила, что еще двое человек пострадали и были госпитализированы.