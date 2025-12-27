В ДТП с автобусом во Вьетнаме погибли семь человек
Несколько пассажиров оказались зажаты под обломками транспортного средства.
По меньшей мере семь человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в северной провинции Йенбай во Вьетнаме. Авария произошла в субботу с участием пассажирского автобуса, в салоне которого находились 19 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По информации вьетнамских государственных СМИ, автобус двигался по горному участку дороги и на одном из склонов перевернулся. В результате аварии несколько пассажиров оказались зажаты под обломками транспортного средства.
Спасателям удалось извлечь 10 выживших, им была оказана необходимая помощь. Предварительно, одной из возможных причин трагедии рассматривается отказ тормозной системы.
Обстоятельства и точные причины ДТП устанавливаются, расследование продолжается.
