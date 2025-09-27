В ноябре этого года в Дубае начнет работу Ciel Dubai Marina — самый высокий в мире отель, полностью занимающий небоскрёб. Кроме того, в здании будет расположен самый высокий панорамный бассейн на планете, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Report, новый отель, входящий в коллекцию Vignette от сети IHG, разместится в 82-этажном здании высотой 377 метров. Особенностью проекта станет бассейн на 76-м этаже, расположенный в самой узкой части небоскрёба, который также претендует на мировой рекорд по высоте.

Ciel Dubai Marina обещает стать одной из главных архитектурных достопримечательностей города и новым символом роскошного туризма в ОАЭ.