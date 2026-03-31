Инцидент произошёл 31 марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате происшествия пострадали четыре человека. Речь идёт об иностранных гражданах — двух гражданах Индии, одном гражданине Бангладеш и одном гражданине Шри-Ланки. Все они получили лёгкие травмы.

«Власти подтвердили, что реагируют на инцидент, вызванный падением обломков после успешного перехвата. Обломки упали на жилые дома в южной части Дубая, что привело к повреждению имущества и лёгким травмам у четырёх граждан азиатских стран. Инцидент был устранён в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности», — говорится в официальном сообщении властей ОАЭ.

Власти призвали ориентироваться на официальные источники информации и подчеркнули, что ситуация находится под контролем. В настоящее время специалисты оценивают масштаб ущерба, обстоятельства происшествия уточняются.