В Дубае задержали 276 участников криптомошеннической схемы

Правоохранительные органы Китая, США и ОАЭ провели совместную операцию в Дубае, в ходе которой была ликвидирована крупная сеть телекоммуникационных мошенников. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая.

Как сообщает Газета.ru, злоумышленники знакомились с людьми через социальные сети, выстраивали доверительные и романтические отношения, а затем убеждали жертв инвестировать деньги в якобы прибыльные криптовалютные проекты.

В рамках операции силовики ликвидировали девять пунктов, откуда действовали мошенники. Всего были задержаны 276 подозреваемых.

В китайском ведомстве отметили, что операция в формате сотрудничества Китая, США и ОАЭ проводилась впервые и стала важным примером международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью.

Также в министерстве заявили, что китайская полиция намерена и дальше расширять сотрудничество с зарубежными странами для выявления центров интернет- и телефонного мошенничества, а также задержания причастных к подобным схемам.