В Душанбе 63-летнего мужчину наказали за колдовство
2 Ноября 2026, 13:41
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2 Ноября 2026, 13:412 Ноября 2026, 13:41
138Фото: Из открытых источников
В Душанбе 63-летнего мужчину оштрафовали на 6 240 сомони (более 300 тыс. тенге) за занятие гаданием и колдовством. Об этом сообщает Управление МВД столицы Таджикистана.
По данным правоохранительных органов, сотрудники ОМВД-1 района Фирдавси задержали местного жителя Саймурода Сафарова. Мужчина принимал посетителей в своей квартире, где за денежное вознаграждение занимался гаданием.
В отношении него составили административный протокол по статье 482 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях.
По решению суда Сафарову назначили штраф в размере 80 показателей для расчётов, что составляет 6 240 сомони.
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