В Душанбе 63-летнего мужчину наказали за колдовство

В Душанбе 63-летнего мужчину оштрафовали на 6 240 сомони (более 300 тыс. тенге) за занятие гаданием и колдовством. Об этом сообщает Управление МВД столицы Таджикистана.

По данным правоохранительных органов, сотрудники ОМВД-1 района Фирдавси задержали местного жителя Саймурода Сафарова. Мужчина принимал посетителей в своей квартире, где за денежное вознаграждение занимался гаданием.

В отношении него составили административный протокол по статье 482 Кодекса Республики Таджикистан об административных правонарушениях.

По решению суда Сафарову назначили штраф в размере 80 показателей для расчётов, что составляет 6 240 сомони.