В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил памятные места в столице страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МИДа. Казахстанская делегация во главе с министром возложила венок к Монументу воинам-казахстанцам, павшим 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке.

Позднее в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси состоялось возложение цветов к бюсту Абая Кунанбайулы — великого поэта, мыслителя и просветителя, памятник которому был установлен в Душанбе в 2024 году. Как отметили в МИД РК, подобные мероприятия подтверждают приверженность Казахстана сохранению исторической памяти, а также уважению к духовным ценностям, объединяющим народы Казахстана и Таджикистана.

Монумент воинам-казахстанцам был открыт в 2007 году при поддержке посольства Казахстана в Таджикистане, министерства обороны и Национальной гвардии РК. В 2021 году памятник прошёл реставрацию.