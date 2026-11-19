Пересекать казахстанско-российскую границу через пункт пропуска «Урлитобе» в Павлодарской области станет проще. После реконструкции здесь смогут пропускать вдвое больше автомобилей и втрое больше людей, чем сейчас. Обновление пограничного перехода планируют завершить в 2027 году, передаёт BAQ.KZ.

Пункт пропуска расположен в Железинском районе. Сейчас он рассчитан на 500 автомобилей и тысячу человек в сутки. После модернизации пропускная способность вырастет как минимум до тысячи транспортных средств и трёх тысяч человек ежедневно.

Изменения должны затронуть и сам процесс пересечения границы. На пункте установят современное оборудование и внедрят цифровые решения, которые помогут ускорить пограничный и таможенный контроль.

Что происходит на границе сейчас

Реконструкция «Урлитобе» уже началась. Строители подготовили территорию и подъездные пути, приступили к возведению основных зданий.

Сейчас закладывают фундаменты ангара, гаража, общежития и помещений для таможенного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. В административном здании устанавливают колонны и балки, параллельно прокладывают инженерные сети.

На строительной площадке задействованы 34 человека и девять единиц спецтехники.

Фото Валерия Бугаева

Ход работ проверил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Ранее он также посетил пограничные пункты «Қосақ» в Успенском районе и «Шарбакты» в Щербактинском районе.

Почему важно ускорить прохождение границы

Обновление «Урлитобе» – часть более масштабной модернизации пограничной инфраструктуры Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил завершить обновление автомобильных пунктов пропуска до конца 2027 года.

Главная задача – убрать инфраструктурные ограничения, которые мешают развитию международных перевозок.

«В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу до конца 2027 года завершить обновление автомобильных пунктов пропуска, устранив инфраструктурные ограничения, сдерживающие транзитный потенциал страны. Это принципиально важный вопрос для экономики Казахстана. Пограничная инфраструктура должна отвечать растущим потребностям международных перевозок и обеспечивать быстрое движение грузов. Поэтому реконструкцию пункта пропуска «Урлитобе» необходимо провести качественно и в установленные сроки», – подчеркнул Асаин Байханов.

После завершения работ пограничный переход сможет обслуживать больше транспорта и пассажиров. Ожидается, что современные системы контроля помогут сократить время оформления документов и расходы перевозчиков.

Для Павлодарской области это означает дополнительные возможности для грузоперевозок и торговли с соседней Россией.

Фото Валерия Бугаева

Завершить реконструкцию пункта пропуска «Урлитобе» планируют в 2027 году.