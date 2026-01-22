С 21:00 22 января 2026 года в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В Кызылординской области закрыт участок трассы "граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР" с 1806-го по 2055-й километр (от Кызылорды до границы с Туркестанской областью).

В Туркестанской области ограничение действует на участке этой же автодороги с 2055-го по 2095-й километр (от границы с Кызылординской областью до города Туркестан).

Ориентировочное время открытия движения — 23 января 2026 года в 08:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.