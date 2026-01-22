В двух областях Казахстана ограничили движение на трассах
Причина – погодные условия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В национальной компании "КазАвтоЖол" сообщили о временном ограничении движения для грузового автотранспорта в двух областях страны. Ограничение вводится с 22 января с 14:30. Ориентировочное время открытия движения – 23 января 2026 года в 09:00, передает BAQ.KZ.
Мера принята в связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах:
Жамбылская область: на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).
Туркестанская область: на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).
Самое читаемое
- 22 погибших: В Индии продолжается охота на агрессивного дикого слона
- Бектенов поручил прекратить финансирование элитных частных школ
- Оскорбления казахов и кыргызов: суд Санкт-Петербурга займётся делом экс-супруги Бивола
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних