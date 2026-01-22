В национальной компании "КазАвтоЖол" сообщили о временном ограничении движения для грузового автотранспорта в двух областях страны. Ограничение вводится с 22 января с 14:30. Ориентировочное время открытия движения – 23 января 2026 года в 09:00, передает BAQ.KZ.

Мера принята в связи с ухудшением погодных условий на следующих автодорогах:

Жамбылская область: на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

Туркестанская область: на участке автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).