В двух областях Казахстана планируют обновить водохранилища
Сегодня 2026, 15:10
93Фото: gov.kz
В Казахстане разработаны проекты по реконструкции 5 водохранилищ, передает BAQ.KZ.
Три из них расположены в Жамбылской области, два – в ВКО. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Ерболат Ибрайханов.
Он рассказал, что также продолжается разработка проектов по реконструкции 13 водохранилищ.
– В текущем году планируется разработать проекты реконструкции ещё 8 водохранилищ в Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, – сообщил Ерболат Ибрайханов.
Вице-министра отметил, что в прошлом году завершена реконструкция и введены в эксплуатацию Чарское водохранилище в области Абай, Кызылагашское водохранилище в области Жетысу, а также плотины Албарбогет в Костанайской области.
