Движение на трассах временно ограничили в двух регионах Казахстана из-за непогоды
Оперативную информацию представили в компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 21:55
117Фото: pixabay.com
В Акмолинской и Карагандинской областях из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.
С 11 ноября в 19:30 на трассе Астана - Караганда - Алматы в Акмолинской области (км 30-92, ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области) ограничено движение грузовиков и автобусов.
Аналогичные меры введены в Карагандинской области на участке км 92–164 (граница Акмолинской области - ПВП Темиртау).
Ориентировочное время открытия движения - 12 ноября в 08:00. Водителям рекомендуется учитывать ограничения и планировать поездки заранее.
