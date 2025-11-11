В Акмолинской и Карагандинской областях из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КазАвтоЖол.

С 11 ноября в 19:30 на трассе Астана - Караганда - Алматы в Акмолинской области (км 30-92, ПВП Жибек Жолы – граница Карагандинской области) ограничено движение грузовиков и автобусов.

Аналогичные меры введены в Карагандинской области на участке км 92–164 (граница Акмолинской области - ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия движения - 12 ноября в 08:00. Водителям рекомендуется учитывать ограничения и планировать поездки заранее.