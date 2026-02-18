С 11 февраля 2026 года в странах ЕАЭС поэтапно вводится система навигационных пломб для отслеживания транзитных и экспортных грузов. Нововведение охватывает автомобильные и железнодорожные перевозки, начиная с высокорисковых и акцизных товаров, и постепенно распространяется на остальные категории. Корреспондент BAQ.KZ обратился к автоэксперту Арсену Шакуову, чтобы выяснить, как это отразится на логистике и работе перевозчиков.

Нововведение направлено на повышение прозрачности перевозок, сокращение проверок, защиту грузов от несанкционированного вскрытия и пресечение схем лжетранзита и контрафакта.

По официальной информации Департамента государственных доходов города Алматы, внедрение пломб будет проходить поэтапно:

- 1 этап (с 11 февраля 2026 года)

Авто и ЖД: санкционные товары, алкоголь, табак.

Авто: одежда, обувь, электроника.

- 2 этап (через 180 дней)

Авто и ЖД: санкционные товары, алкоголь, табак, одежда, обувь, электроника.

Авто: иные товары по процедуре транзита (кроме товаров изъятия).

- 3 этап (через 480 дней)

Авто и ЖД: все указанные категории товаров (кроме товаров изъятия).

Стоит отметить, что подготовка к внедрению велась несколько лет – обновлено законодательство, доработаны информационные системы, проведены пилотные проекты на автомобильном и железнодорожном транспорте. Национальный оператор - ТОО «Институт космической техники и технологий» - разработал информационную систему «Транзит» с личным кабинетом и интеграцией с национальными операторами ЕАЭС. Система фиксирует вскрытие пломб, отслеживает перемещение грузов и позволяет совершать единую оплату услуг операторов всех стран Союза.

Для бизнеса нововведение означает сокращение проверок, защиту грузов и возможность управлять перевозкой через личный кабинет. Для государства – снижение рисков теневой экономики, честная конкуренция и стабильные налоговые поступления.

По словам автоэксперта Арсена Шакуова, система навигационных пломб пока полностью не проверена в реальных условиях, и практический опыт водителей отсутствует.

«Система навигационных пломб является новым инструментом контроля, и пока невозможно оценить её эффективность на практике. Нет отзывов от водителей, которые уже использовали пломбы на международных перевозках. В Казахстане установку доверили частной организации, поэтому пока непонятно, какие стандарты применяются и как осуществляется контроль со стороны государства», – отмечает он.

Эксперт также подчеркнул, что главная функция пломб - фиксация целостности груза и предотвращение несанкционированного вскрытия. Пломбы не регулируют скорость, маршрут или техническое состояние автомобиля. Их задача – обеспечить прозрачность перемещения товара и минимизировать риски появления контрафактной продукции на пути следования.

«Пломба фиксирует, было ли вскрытие контейнера, и предотвращает попадание контрафактной продукции в цепочку поставок. Она не влияет на дорожные условия, погодные задержки или технические неполадки автомобиля. Благодаря этому можно отслеживать движение груза от отправителя до получателя и повышать надежность перевозок», – рассказывает Арсен Шакуов.

Поэтапное введение связано с ограниченной доступностью пломб и необходимостью подготовить инфраструктуру для их установки. Дополнительные расходы для перевозчиков неизбежны, но они стимулируют стандартизацию работы транспортных компаний и повышение качества логистики.

«Стоимость одной пломбы составляет примерно тысячу тенге, что увеличивает расходы перевозчиков, но влияние на конечную цену товара будет минимальным. В то же время система стимулирует транспортные компании стандартизировать процессы и повышать качество перевозок, что положительно сказывается на надежности всей логистической цепочки», – заключил автоэксперт Арсен Шакуов.

Эксперт подчеркивает, что успех системы будет зависеть от точного соблюдения стандартов установки пломб и готовности перевозчиков к новым требованиям, а также от того, насколько оперативно будут учитываться практические данные и отзывы участников логистики.