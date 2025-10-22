  • 22 Октября, 11:12

В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

Проводится расследование.

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 29 получили ранения различной степени тяжести в результате крушения пассажирского поезда на востоке Эфиопии, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа". Трагедия произошла во вторник около 2 часов ночи по местному времени.

По информации телеканала Dire TV, ссылающегося на местные власти, состав следовал из города Девеле, расположенного у границы с Джибути, в направлении города Дыре-Дауа. Причины аварии пока официально не названы, однако проводится расследование.

Спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно, несмотря на удаленность региона и сложные погодные условия. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Это одно из самых серьезных железнодорожных происшествий в регионе за последние годы.

