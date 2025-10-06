В Египте проходят решающие переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии
Переговоры проходят без прямого контакта между сторонами конфликта.
В египетском Шарм-эль-Шейхе стартовали, как ожидается, финальные переговоры между Израилем и движением ХАМАС, посвящённые прекращению огня и освобождению израильских заложников, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает издание Bild со ссылкой на дипломатические источники, переговоры проходят при посредничестве США и Египта и ведутся без прямого контакта между сторонами конфликта.
По информации газеты Israel Hayom, в случае достижения соглашения около 20 живых заложников могут быть освобождены в течение 72 часов. Передача тел погибших, как ожидается, займёт больше времени.
Американскую делегацию возглавляет специальный представитель Стив Уиткофф, прибывший в Египет по поручению президента США Дональда Трампа. Переговоры в Шарм-эль-Шейхе рассматриваются как последний шанс достичь компромисса и положить конец продолжающемуся вооружённому противостоянию.
