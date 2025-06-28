Крупная авария произошла в египетской провинции Минуфия, расположенной к северо-западу от Каира, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает портал Al-Youm as-Sabia, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 19 человек, ещё двое получили ранения и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

О состоянии пострадавших пока не сообщается, врачи оказывают необходимую помощь. Также уточняется, что среди погибших могут быть как местные жители, так и возможные иностранные граждане — эта информация уточняется.

Причины аварии устанавливаются. Правоохранительные органы и экстренные службы продолжают работу на месте трагедии.

Провинция Минуфия нередко становится объектом внимания из-за плотного дорожного движения и высоких показателей аварийности. Власти Египта призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на трассах.