В Египте столкнулись микроавтобус и грузовик — почти два десятка жертв
Столкновение микроавтобуса и грузовика в Египте унесло жизни 19 человек.
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Крупная авария произошла в египетской провинции Минуфия, расположенной к северо-западу от Каира, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает портал Al-Youm as-Sabia, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 19 человек, ещё двое получили ранения и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
О состоянии пострадавших пока не сообщается, врачи оказывают необходимую помощь. Также уточняется, что среди погибших могут быть как местные жители, так и возможные иностранные граждане — эта информация уточняется.
Причины аварии устанавливаются. Правоохранительные органы и экстренные службы продолжают работу на месте трагедии.
Провинция Минуфия нередко становится объектом внимания из-за плотного дорожного движения и высоких показателей аварийности. Власти Египта призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на трассах.
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