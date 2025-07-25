  • 25 Июля, 17:22

В Египте задержали казахстанца, оформившего кредиты на 105 человек

Мошенник на миллиард.

Сегодня, 17:11
АВТОР
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Министерство внутренних дел Республики Казахстан Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: Министерство внутренних дел Республики Казахстан

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК в Каире был задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске. Сотрудники криминальной полиции доставили его в Шымкент, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в 2023 году он действовал в сговоре с другими лицами: оформлял автокредиты на посторонних граждан без их ведома, а затем продавал машины третьим лицам. В полицию с заявлениями обратились 105 потерпевших. Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК РК:

  • ст. 190 ч. 4 — мошенничество в особо крупном размере,
  • ст. 262 ч. 1 — создание и руководство организованной преступной группой,
  • ст. 217 ч. 1 — создание и руководство финансовой пирамидой.

Следствие продолжается.

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