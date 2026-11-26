Казахстанцам больше не придется ждать SMS от 1414 при регистрации домашних животных. Подтвердить данные владельца питомца теперь можно через приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. При этом прежний способ регистрации также остается доступным, передает BAQ.KZ.

Новый способ подтверждения данных заработал 25 ноября 2026 года.

Как подтвердить данные через eGov Mobile

Для этого владельцу домашнего животного необходимо:

при регистрации питомца выбрать способ подтверждения через eGov Mobile;

открыть приложение на смартфоне;

отсканировать QR-код;

подписать согласие на доступ к персональным данным.

После этого ИИН и ФИО владельца животного автоматически отобразятся в системе. Ждать SMS от 1414 больше не нужно.

Что делать, если нет смартфона

Для владельцев обычных кнопочных телефонов сохранили прежний способ подтверждения данных.

После ввода ИИН на номер телефона владельца животного поступит SMS от 1414 с запросом на предоставление доступа к персональным данным.

Приложение eGov Mobile доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Нововведение позволит сократить время регистрации домашних животных, сохранив возможность выбора удобного для граждан способа подтверждения данных.