В eGov появился документ для опекунов
Информация об опекунстве теперь доступна онлайн.
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Теперь казахстанцы могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами в приложении eGov Mobile — в разделе "Цифровые документы", передаёт BAQ.KZ.
Новый цифровой документ формируется автоматически на основе данных информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в которой зафиксированы все зарегистрированные опекуны, попечители и их подопечные.
Документ содержит:
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ИИН, ФИО и дату рождения опекуна и подопечного;
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номер и дату приказа местного исполнительного органа;
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поле "Действителен на дату".
Цифровой документ можно предъявлять при получении услуг, обращении в различные организации и в других ситуациях, где необходимо подтвердить статус опекуна или попечителя.
Новая услуга реализована в рамках сотрудничества:
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Министерства труда и социальной защиты населения РК;
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Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
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АО "Центр развития трудовых ресурсов";
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АО "Национальные информационные технологии".
Ранее мы писали о том, что в мобильном приложении eGov Mobile появились новые функции, которые помогут гражданам разобраться с процедурой постановки в очередь на жильё.