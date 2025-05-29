Теперь казахстанцы могут получить сведения об установлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами в приложении eGov Mobile — в разделе "Цифровые документы", передаёт BAQ.KZ.

Новый цифровой документ формируется автоматически на основе данных информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в которой зафиксированы все зарегистрированные опекуны, попечители и их подопечные.

Документ содержит:

ИИН, ФИО и дату рождения опекуна и подопечного;

номер и дату приказа местного исполнительного органа;

поле "Действителен на дату".

Цифровой документ можно предъявлять при получении услуг, обращении в различные организации и в других ситуациях, где необходимо подтвердить статус опекуна или попечителя.

Новая услуга реализована в рамках сотрудничества:

Министерства труда и социальной защиты населения РК;

Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

АО "Центр развития трудовых ресурсов";

АО "Национальные информационные технологии".

Ранее мы писали о том, что в мобильном приложении eGov Mobile появились новые функции, которые помогут гражданам разобраться с процедурой постановки в очередь на жильё.