В Экибастузе выявлены факты нарушения служебной этики со стороны государственных служащих городского акимата, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, ряд должностных лиц, несмотря на установленный законодательный запрет, имели активные счета в букмекерских конторах.

В частности, по данным надзорного органа, оборот по личному счету заведующего сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог составил 6,8 млн тенге.

Аналогичные нарушения зафиксированы у акима сельского округа, заместителя руководителя отдела жилищной инспекции, а также еще у семи сотрудников структурных подразделений акимата.

По итогам служебного расследования материалы направлены в Совет по этике Департамента по делам государственной службы по Павлодарской области.

Кроме того, за недостаточный контроль за соблюдением норм служебной этики к дисциплинарной ответственности привлечён руководитель аппарата акима города.