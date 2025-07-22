Утром 22 июля в Экибастузе обычные гидравлические испытания теплотрассы обернулись коммунальным ЧП, передает BAQ.KZ.

В районе магазина "УАК" из-за повреждения трубопровода под высоким давлением вздыбилось дорожное покрытие, что привело к повреждению восьми припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в акимате города.

По предварительным данным, авария произошла в ходе плановых испытаний тепловых сетей. Трубы не выдержали давления, и на поверхность хлынул мощный поток воды. Под напором земля буквально "вспучилась", подняв асфальт и отбросив припаркованные автомобили. Несмотря на масштаб инцидента, среди населения пострадавших нет. Повреждения зданий и объектов бизнеса также не зафиксированы.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, специалисты отдела ЖКХ и аварийная бригада ТОО "Экибастузские тепловые сети". Сейчас идут восстановительные работы, коммунальщики устраняют последствия аварии и стабилизируют участок теплосети.

Владельцам пострадавших автомобилей необходимо обратиться в ТОО "Экибастузские тепловые сети" по адресу: улица Кунаева, 105А. Для подачи заявления на возмещение ущерба потребуется заключение независимой оценки.