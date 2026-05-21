В Экибастузе может появиться новый аэропорт

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Павлодарской области Асаина Байханова.

Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона за 2025 год и первый квартал 2026 года. Сообщается, что по итогам прошлого года в области обеспечена положительная динамика по всем основным показателям.

Асаин Байханов доложил, что в экономику региона привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций, что на более чем 47% выше предыдущих показателей. По темпам привлечения инвестиций область занимает одну из лидирующих позиций в стране.

Объем промышленного производства в 2025 году достиг 4,1 трлн тенге. В регионе производится 58% угля, вырабатывается 42% электроэнергии и выпускается 58% ферросплавов от общего объема по стране.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции увеличился на 9,6% и составил 571,4 млрд тенге. Павлодарская область занимает первое место в стране по применению влагосберегающих технологий орошения, что позволило получить значительный урожай картофеля, подсолнечника и гречихи.

Также аким сообщил о выполнении социальных обязательств. В регионе создано более 30 тысяч рабочих мест, построены две городские и три сельские школы, а также 30 объектов здравоохранения. В текущем году планируется строительство еще двух школ и реализация пяти крупных социальных проектов.

Отмечено, что в 2025 году обеспечен 100% доступ сельского населения к чистой питьевой воде. Полностью обновлен общественный транспорт в трех городах области. Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии достигла 96%, отремонтировано 621 км дорог.

В рамках развития инфраструктуры ведется работа по строительству нового моста через Иртыш, реконструкции аэропорта и парка "Шахтер", обновлению трамвайного парка, строительству ГРЭС-3 и реализации проекта "Долина центров обработки данных".

Отдельное внимание Президент уделил развитию авиасообщения с Экибастузом, поручив проработать вопрос открытия нового аэропорта, что позволит повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность региона.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и модернизации инженерно-коммунального комплекса.

