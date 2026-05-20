В регионе реализуются проекты по развитию круглогодичной туристической инфраструктуры. На побережье Балхаша строят современные гостиницы, визит-центры и объекты сервиса для туристов.

Одним из ключевых событий этого года станет фестиваль BalkhashTourFest, который включен в республиканский календарь туристических мероприятий.

Дополнительный импульс развитию туристического потенциала региона даст модернизация аэропорта Балхаша. Также планируется запуск регулярных авиарейсов из Астаны и Алматы.

Параллельно в регионе усиливают меры безопасности для отдыхающих. Власти ведут комплексную работу по приведению пляжей в соответствие со стандартами безопасности.

В Торангалыке и Шубартубеке планируется финансирование круглосуточных постов скорой помощи. Кроме того, на побережье установят модульные спасательные станции, пирсы и водоохранные знаки.

Одновременно продолжается благоустройство коммунальных пляжей и курортных поселков на берегу Балхаша.

Напомним, с 1 июня в Казахстане начнёт курсировать новый пассажирский поезд по маршруту "Караганда – Балхаш". Новый рейс сделает поездки между Карагандой и Балхашом более удобными и доступными для жителей региона.