  • Аэропорт, пляжи и фестивали: как изменится отдых на Балхаше

Для безопасности отдыхающих на побережье Балхаша усилят спасательную и медицинскую инфраструктуру.

Сегодня 2026, 12:28
Фото: gov.kz
В Карагандинской области формируют новый туристский кластер на базе индустриальной зоны "Balkhash" и субзоны СЭЗ "Сарыарка". Об этом сообщил И.о.Председателя комитета индустрии туризма МТС Нурбол Байжанов на площадке СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

В регионе реализуются проекты по развитию круглогодичной туристической инфраструктуры. На побережье Балхаша строят современные гостиницы, визит-центры и объекты сервиса для туристов.

Одним из ключевых событий этого года станет фестиваль BalkhashTourFest, который включен в республиканский календарь туристических мероприятий.

Дополнительный импульс развитию туристического потенциала региона даст модернизация аэропорта Балхаша. Также планируется запуск регулярных авиарейсов из Астаны и Алматы.

Параллельно в регионе усиливают меры безопасности для отдыхающих. Власти ведут комплексную работу по приведению пляжей в соответствие со стандартами безопасности.

В Торангалыке и Шубартубеке планируется финансирование круглосуточных постов скорой помощи. Кроме того, на побережье установят модульные спасательные станции, пирсы и водоохранные знаки.

Одновременно продолжается благоустройство коммунальных пляжей и курортных поселков на берегу Балхаша.

Напомним, с 1 июня в Казахстане начнёт курсировать новый пассажирский поезд по маршруту "Караганда – Балхаш". Новый рейс сделает поездки между Карагандой и Балхашом более удобными и доступными для жителей региона.

