Аэропорт, пляжи и фестивали: как изменится отдых на Балхаше
Для безопасности отдыхающих на побережье Балхаша усилят спасательную и медицинскую инфраструктуру.
Сегодня 2026, 12:28
92Фото: gov.kz
В Карагандинской области формируют новый туристский кластер на базе индустриальной зоны "Balkhash" и субзоны СЭЗ "Сарыарка". Об этом сообщил И.о.Председателя комитета индустрии туризма МТС Нурбол Байжанов на площадке СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.
