В Экибастузе мужчина предотвратил падение ребенка из окна
Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.
Сегодня 2026, 06:14
Фото: Pixabay.com
В одном из дворов Экибастуза едва не произошла трагедия — маленький ребенок оказался на грани падения из окна второго этажа, передает BAQ.KZ.
По словам очевидцев, незадолго до происшествия малыш выбрасывал игрушки из окна, а затем попытался достать их, опасно перегнувшись наружу. Ситуацию заметил 60-летний мужчина, который не раздумывая бросился на помощь и успел предотвратить падение.
Случай прокомментировала региональный омбудсмен Сауле Шакенева. Она назвала имя мужчины — Байдильдин Т.К., отметив его неравнодушие и оперативные действия.
Также омбудсмен напомнила родителям о необходимости постоянного контроля за детьми, подчеркнув, что подобные ситуации могут закончиться трагически.
По официальным данным, в Павлодарской области в 2025 году из окон выпали 17 детей, четверо из них погибли.
