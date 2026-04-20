В Экибастузе мужчина предотвратил падение ребенка из окна

В одном из дворов Экибастуза едва не произошла трагедия — маленький ребенок оказался на грани падения из окна второго этажа, передает BAQ.KZ.

По словам очевидцев, незадолго до происшествия малыш выбрасывал игрушки из окна, а затем попытался достать их, опасно перегнувшись наружу. Ситуацию заметил 60-летний мужчина, который не раздумывая бросился на помощь и успел предотвратить падение.

Случай прокомментировала региональный омбудсмен Сауле Шакенева. Она назвала имя мужчины — Байдильдин Т.К., отметив его неравнодушие и оперативные действия.

Также омбудсмен напомнила родителям о необходимости постоянного контроля за детьми, подчеркнув, что подобные ситуации могут закончиться трагически.

По официальным данным, в Павлодарской области в 2025 году из окон выпали 17 детей, четверо из них погибли.