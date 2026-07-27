В Экибастузе расследуют дело об убийстве: подозреваемого задержали
Полиция не стала подтверждать распространяющиеся в соцсетях подробности о состоянии тела.
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В Экибастузе полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве. Информация о происшествии распространяется в социальных сетях, однако правоохранительные органы не подтвердили появившиеся публикации о состоянии обнаруженного тела.
Как рассказали в департаменте полиции Павлодарской области, ранее в одном из местных Instagram-пабликов появилась информация о том, что 26 июля в квартире одного из домов по улице Ауэзова было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Авторы публикации также распространили подробности, касающиеся состояния тела.
В департаменте полиции эти сведения не подтвердили.
При этом в ведомстве сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
«Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — сообщили в полиции.
В департаменте также отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Расследование продолжается.
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