В городе продолжаются поиски Адилета Кендирa. Машину обнаружили, однако сам молодой человек бесследно исчез, сообщает BAQ.kz.

В Экибастуз разыскивают 24-летнего Адилета Таласулы Кендира. По данным поискового отряда «VITA», 23 февраля он выехал из дома по улице Королева, 82 на автомобиле Hyundai Mufasa красного цвета (госномер 605 AXJ 01) и с тех пор не выходит на связь. Его местонахождение остается неизвестным уже третьи сутки.

К поискам подключены сотрудники полиции, волонтеры, родственники и друзья. Автомобиль, на котором уехал молодой человек, удалось обнаружить, однако самого владельца рядом не оказалось.

Приметы: рост 165–170 см, среднее телосложение, черные волосы. На руках были часы и кольцо-печатка с арабскими надписями. Был одет в серую куртку, зеленыи спортивныи костюм и черные кроссовки.

Всех, кто может владеть какой-либо информациеи о его возможном местонахождении, просят откликнуться. Любые сведения могут оказаться важными. Сообщить информацию можно по телефонам (в том числе через WhatsApp): +7 775 130 71 16, +7 778 295 97 55, +7 747 615 55 63, либо по номеру 102.