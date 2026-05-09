В Экибастузе водитель разъезжал по городу с картонными номерами
Машину поместили на штрафстоянку.
Сегодня 2026, 03:40
56Фото: Istockphoto
В Экибастузе полицейские остановили необычный автомобиль, который сразу привлёк внимание в дорожном потоке, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время проверки выяснилось, что водитель ездил с самодельными государственными номерами. Вместо настоящих регистрационных знаков он использовал картонные таблички, а буквы и цифры написал обычным чёрным маркером.
Как сообщили в полиции, оригинальных номерных знаков у мужчины не было. За использование поддельных госномеров в отношении водителя составили административный материал.
Автомобиль водворили на специализированную стоянку, а собранные материалы направили в суд.
