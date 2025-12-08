В эквадорской тюрьме города Мачала, расположенной в провинции Эль-Оро, произошла новая вспышка насилия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По предварительным данным, в результате стычки между заключёнными погибли девять человек. Инцидент вновь обострил внимание к критической ситуации в пенитенциарной системе страны, где подобные трагедии стали почти регулярными.

Сразу после первых сообщений к тюрьме стали стекаться десятки родственников осуждённых. Люди требовали от администрации и полиции предоставить точную информацию о пострадавших и допустить их к заключённым. Многие из них заявили, что узнали о произошедшем только из новостей и не получили никаких уведомлений от властей.

Национальная служба комплексного ухода за взрослыми заключёнными и несовершеннолетними правонарушителями (SNAI) оперативно подтвердила факт чрезвычайной ситуации. Ведомство сообщило, что обстоятельства инцидента расследуются профильными органами, а расследование получило статус приоритетного.

Трагедия стала уже вторым крупным кровопролитием в этой тюрьме за месяц. 10 ноября в результате аналогичного конфликта между заключёнными погибли 31 человек. Серия смертельных инцидентов заставляет экспертов говорить о хроническом кризисе безопасности в эквадорских колониях.

Специалисты отмечают, что вспышки насилия в учреждениях страны часто связаны с противостоянием преступных группировок и борьбой за влияние внутри тюремной системы. На этом фоне нынешняя трагедия рассматривается как очередной эпизод затяжной войны за контроль и распределение сфер влияния среди осуждённых.