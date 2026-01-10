В городе Мачале на юго-западе Эквадора неизвестные вооруженные лица убили четырех членов одной семьи и подожгли их дом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на местные СМИ.

По данным полиции, злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, проникли в жилой дом, где открыли огонь по находившимся внутри людям. В результате нападения погибли 13-летняя девочка, 17-летний подросток, 40-летняя женщина и 41-летний мужчина.

После совершения убийства нападавшие подожгли помещение. Отмечается, что семья, по информации правоохранительных органов, могла быть связана с преступными группировками.

Как установило следствие, основной целью преступников была другая женщина, однако ей удалось укрыться в ванной комнате и избежать гибели. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает личности нападавших.

Город Мачала расположен в провинции Эль-Оро на юге Эквадора, недалеко от границы с Перу. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайного положения, введенный на фоне роста организованной преступности.