В элитном ночном клубе Алматы пресекли сбыт наркотиков
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Сегодня 2026, 20:21
Сегодня 2026, 20:21Сегодня 2026, 20:21
118Фото: Polisia.kz
В Алматы сотрудники полиции при координации прокуратуры пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, передает BAQ.KZ.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились в одном из элитных ночных клубов Медеуского района. В рамках досудебного расследования задержан представитель персонала заведения, который, по данным следствия, сбыл гашиш условному закупщику.
При осмотре клуба правоохранители обнаружили порошкообразные наслоения, а также зип-пакет с веществом белого цвета.
По данному факту продолжается досудебное расследование.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов
- «Казахстанскую Монику Беллуччи» проводили на пенсию в Мангистауской области