В Алматы сотрудники полиции при координации прокуратуры пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, передает BAQ.KZ.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в одном из элитных ночных клубов Медеуского района. В рамках досудебного расследования задержан представитель персонала заведения, который, по данным следствия, сбыл гашиш условному закупщику.

При осмотре клуба правоохранители обнаружили порошкообразные наслоения, а также зип-пакет с веществом белого цвета.

По данному факту продолжается досудебное расследование.