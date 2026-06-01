В ЕНПФ напомнили о невостребованных пенсионных накоплениях на 45 млрд тенге

В Казахстане более 279 тысяч человек, достигших пенсионного возраста, до сих пор не обратились за выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). По данным фонда, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений на их счетах составляет около 45 млрд тенге.

В ЕНПФ напомнили о необходимости своевременно оформлять пенсионные выплаты, а также призвали наследников не откладывать обращение за накоплениями умерших родственников.

По состоянию на 1 мая 2026 года среди владельцев невостребованных пенсионных накоплений числятся более 155 тысяч умерших граждан. Их средства могут быть получены наследниками в установленном законом порядке. Еще свыше 61 тысячи человек оформили выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана, а более 62 тысяч граждан пока не обратились в ЦОН для оформления пенсионных выплат по возрасту.

В фонде отметили, что пенсионные накопления продолжают инвестироваться и сохраняются на индивидуальных пенсионных счетах до момента их востребования получателем либо его наследниками.

С марта 2026 года в Казахстане действует беззаявительный порядок назначения выплат за счет добровольных пенсионных взносов. Кроме того, ЕНПФ ежегодно проводит сверку данных с государственной корпорацией «Правительство для граждан». Если пенсионер уже получает государственную пенсию и имеет накопления в фонде, выплаты из ЕНПФ могут назначаться автоматически в проактивном формате.

Для оформления пенсионных выплат по возрасту гражданам необходимо обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства.

В ЕНПФ также напомнили, что иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, имеют право получить свои пенсионные накопления при соблюдении требований законодательства.

В случае смерти владельца пенсионных накоплений его семье может быть выплачено пособие на погребение за счет средств, находящихся на счете. Остальные накопления входят в наследственную массу. Для их получения наследникам необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев со дня смерти гражданина и оформить свидетельство о праве на наследство.

В фонде подчеркнули, что вся информация о порядке оформления выплат и перечне необходимых документов размещена на официальном сайте ЕНПФ.