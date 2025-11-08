В Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности
Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов
Церемония открытия началась с постановки, рассказывающей об истории Исламских Солидарных игр и посвящённой двадцатилетию их проведения. Возвращение Игр в Саудовскую Аравию, где они зародились, стало важным символическим моментом, передает BAQ.KZ.
Фото: Нұрғали Жұмағазы
Программу продолжило дрон-шоу, в котором 2 000 синхронизированных дронов создали световые фигуры в небе над Эр-Риядом.
Фото: Нұрғали Жұмағазы
Затем состоялся Парад наций, во время которого делегации из 57 стран прошли с национальными флагами.
Флаг Казахстана на церемонии открытия несли чемпионка страны по дзюдо, обладательница Кубка Азии Аруна Сериккызы Жангельдина и чемпион мира и Азии по тяжёлой атлетике.
Фото: Нұрғали Жұмағазы
Завершили церемонию выступления, представившие музыку и культуру Саудовской Аравии и отразившие атмосферу города-хозяина — Эр-Рияда.
Фото: Нұрғали Жұмағазы
