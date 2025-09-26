В ЕС продажи электромобилей выросли почти на 25%
Спрос растёт, несмотря на застой авторынка в целом.
Сегодня, 07:53
66Фото: pixabay.com
В Европейском союзе продолжается рост продаж электромобилей, несмотря на общее снижение активности на авторынке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
С января по август 2025 года продажи машин на электротяге выросли на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом регистрация новых автомобилей в целом снизилась на 0,1%.
Доля электромобилей на рынке достигла 15,8% против 12,6% годом ранее. Самыми востребованными остаются гибридные модели - их продажи выросли на 16,4% за восемь месяцев текущего года.
