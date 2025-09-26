В Европейском союзе продолжается рост продаж электромобилей, несмотря на общее снижение активности на авторынке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

С января по август 2025 года продажи машин на электротяге выросли на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом регистрация новых автомобилей в целом снизилась на 0,1%.

Доля электромобилей на рынке достигла 15,8% против 12,6% годом ранее. Самыми востребованными остаются гибридные модели - их продажи выросли на 16,4% за восемь месяцев текущего года.