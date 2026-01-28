В ЕС раскритиковали Рютте за сомнения в способности Европы защищаться самостоятельно
Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о зависимости Европы от США в сфере безопасности вызвали резкую реакцию в Евросоюзе.
Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о зависимости Европы от США в сфере безопасности вызвали резкую реакцию в Евросоюзе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.
Поводом стали его слова о том, что без американского участия европейцы не способны обеспечить собственную оборону.
Выступая в Европарламенте, Рютте назвал ядерный зонтик США главным гарантом безопасности Европы и усомнился в целесообразности создания самостоятельных европейских оборонных структур вне НАТО. По его мнению, такие инициативы приведут к дублированию функций и кадровым проблемам, а попытки обеспечить безопасность без Вашингтона он охарактеризовал как "иллюзии".
В Еврокомиссии с этим подходом не согласились. Главный спикер ЕК Паула Пиньо подчеркнула, что ЕС последовательно снижает критические зависимости — от энергоресурсов до обороны — и намерен укреплять собственную устойчивость и стратегическую автономию. По ее словам, формируется новая стратегия безопасности, в том числе с учетом Арктического региона.
Критика прозвучала и со стороны ключевых стран ЕС. В Германии признали, что Европа движется к большей ответственности за свою безопасность, хотя вопрос ядерного сдерживания остается сложным. Во Франции же позицию Рютте назвали устаревшей: Париж настаивает, что Европа способна и обязана самостоятельно отвечать за свою оборону, оставаясь при этом опорой НАТО.
Французские власти также напомнили, что именно Евросоюз является крупнейшим донором помощи Украине и сталкивается с растущими угрозами в меняющемся и более жестком мире. В этих условиях, подчеркивают в Париже, у Европы нет иного выбора, кроме как ускорить формирование собственной оборонной самостоятельности.
