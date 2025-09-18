Нехватка лекарственных средств в странах Европейского союза достигла рекордных показателей и продолжает усугубляться. Об этом говорится в новом отчёте Европейской счётной палаты, BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным аудиторов, только за период с 2022 по 2024 годы Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) сообщили о 136 случаях критической нехватки медикаментов. На март 2025 года в дефиците находились 34 препарата, включая 16 из списка жизненно необходимых Европейской комиссии. Среди них - тромболитики, антибиотик амоксициллин и противоядия от отравления цианидом.

Основные причины дефицита - перебои в производстве, резкий рост спроса и решения компаний о снятии препаратов с производства. Однако эксперты отмечают, что проблема усугубляется отсутствием единого контрольного механизма на уровне ЕС и различиями в национальных законах.

Так, в Нидерландах производители обязаны заранее предупреждать о нехватке лекарств за два месяца до срыва поставок, тогда как в соседней Бельгии это делают лишь в момент фактического исчерпания запасов. В результате данные поступают с задержкой или вовсе не доходят до общеевропейских структур.

Отмечается, что Брюсселю известно о проблеме уже много лет. Несмотря на принятые законы о критически важных лекарствах, ситуация не улучшается. В отчёте подчёркивается, что у ЕС нет действенных инструментов принуждения для производителей и национальных органов, включая санкции за несоблюдение обязательств по отчётности.