Необычный вызов поступил сегодня на линию 101 в городе Есик Алматинской области, передает BAQ.KZ. Ребёнок, играя на улице, нашёл старые наручники и защёлкнул один из браслетов на ноге — снять его сам не смог.

Родители попытались помочь, но безуспешно. Тогда на помощь вызвали спасателей МЧС. Те быстро установили, что это наручники старого образца, и аккуратно вскрыли замок, не повредив ребёнка. К счастью, мальчик не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.