В Астане стартовало ежегодное зарыбление реки Есиль. Всего в водоём будет выпущено порядка 500 тысяч сеголеток карпа и белого амура, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства МСХ РК.

29 сентября в рамках первого этапа в Есиль выпустили более 367 тысяч мальков карпа со средней навеской 10 граммов.

На октябрь запланирован второй этап — в районе железнодорожного вокзала "Нурлы жол" в реку будет дополнительно выпущено свыше 237 тысяч сеголеток белого амура.

По данным ведомства, цель мероприятия — сохранение и устойчивое использование рыбных ресурсов в естественных водоёмах, а также создание благоприятных рекреационных условий для отдыха горожан.