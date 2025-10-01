В Есиль выпустят полмиллиона мальков карпа и белого амура
Сегодня, 13:43
88Фото: МСХ РК
В Астане стартовало ежегодное зарыбление реки Есиль. Всего в водоём будет выпущено порядка 500 тысяч сеголеток карпа и белого амура, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет рыбного хозяйства МСХ РК.
29 сентября в рамках первого этапа в Есиль выпустили более 367 тысяч мальков карпа со средней навеской 10 граммов.
На октябрь запланирован второй этап — в районе железнодорожного вокзала "Нурлы жол" в реку будет дополнительно выпущено свыше 237 тысяч сеголеток белого амура.
По данным ведомства, цель мероприятия — сохранение и устойчивое использование рыбных ресурсов в естественных водоёмах, а также создание благоприятных рекреационных условий для отдыха горожан.