С 27 по 28 сентября по всей республике пройдут региональные сельскохозяйственные ярмарки с участием отечественных производителей, передает BAQ.KZ.

По информации Минторговли, на ярмарках жители смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, бакалейную продукцию, овощи и фрукты напрямую от фермеров. По данным ведомства, это позволит поддержать отечественного производителя и повысить доступность продовольствия.

Где пройдут ярмарки:

Астана — ТЦ Keruen Joly (шоссе Алаш, 35) и парковка ипподрома Казанат (шоссе Каркаралы, 1);

Алматы — шесть площадок в разных районах города (Гоголя – Масанчи, мкр. Казахфильм, пр. Абая – ул. Утеген батыра, мкр. Мадениет, ул. Мендекулова – Бектурова, ул. Серикова, 2);

Шымкент — стоянка стадиона им. Кажымукана, мкр. "Нурсат-2", а также перед ТР "1000 мелочей";

Регионы — ярмарки организуют в областных центрах и районных рынках (Акмолинская, Абайская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и область Улытау).

График проведения: Астана и Алматы — 27–28 сентября, другие регионы — 27 сентября.