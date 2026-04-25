В этнопарке Караганды высадили 1500 деревьев  

Карагандинцы активно поддержали республиканский субботник по посадке деревьев в рамках программы «Таза Қазақстан». Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт масштабной экологической акции и обратился к участникам, передает BAQ.KZ.

В Караганде в этот день главной зоной озеленения стал этнопарк имени 10-летия независимости Казахстана.

Здесь собралось около пяти тысяч человек: общественники, молодёжь, волонтёры и не равнодушные к окружающей среде жители. Они высадили полторы тысячи саженцев сосны, берёзы и тополя.

Аким области Ермагамбет Булекпаев поблагодарил участников за неравнодушие к родному краю и вклад в создание комфортной, зелёной городской среды.

– По инициативе Президента страны два года назад стартовал национальный проект «Таза Қазақстан». Жители нашей области активно участвуют: сажают деревья, убирают мусор, приводят в порядок свои дворы. Бизнес не остался в стороне: коллективы предприятий поддержали инициативу. Будем все вместе дальше продолжать работу. В целом по области в этом году будет посажено порядка 60 тысяч деревьев. Конечно, каждому саженцу необходимо обеспечить правильный уход, и в этом важны рекомендации специалистов, – отметил Ермагамбет Булекпаев.

В формировании экологической культуры большая роль отводится молодёжи. В своём обращении это ещё раз подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» по Карагандинской области Султан Шаймаганбет уверен, что каждое участие в экологической акции не проходит бесследно.

– Сегодня здесь собралось много молодёжи. «Таза Қазақстан» – очень нужная идеологема. Посадив дерево, молодые люди задумываются об ответственности, что надо дальше ухаживать, следить за ростом. Это побуждает, чтобы больше узнать о растениях, как их правильно сажать и выращивать, – говорит лидер зелёного движения.

В этнопарке также посадили 200 саженцев ирги, которые привезли из Каркаралинского национального парка.