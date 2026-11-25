В Казахстане около 800 коммерческих и некоммерческих организаций носят названия казахских родов. Депутат Курултая Аят Сугирбай считает, что такая практика может привести к возрождению трайбализма, ослаблению честной конкуренции и расколу общества. Он предложил законодательно ограничить использование названий родов и жузов при регистрации организаций, передает BAQ.KZ.

Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил министру юстиции Ерлану Сарсембаеву.

По словам депутата, практика присвоения родовых названий крестьянским хозяйствам, товариществам, фирмам и предприятиям получила широкое распространение. Согласно данным государственной базы «Юридические лица», большинство таких организаций зарегистрировали в период с 1996 по 2005 год.

«Для казаха род – это способ познать свои исторические корни, знать семь поколений предков и уважать их родословную. Однако род – это не понятие, которое должно стоять выше общенациональных интересов и идеи государственности», – отметил Сугирбай.

Когда название бизнеса становится поводом для разделения

По мнению депутата, использование родовых названий в бизнесе может повлиять и на мировоззрение будущих поколений.

«В период построения Справедливого Казахстана не должно быть места землячеству и разделению на жузы. Там, где пускает корни трайбализм, ослабевает честная конкуренция, нарушаются принципы меритократии, а вместо общих интересов на первый план выходят узкогрупповые. Нельзя этого допускать», – заявил депутат.

Сугирбай обратил внимание и на другую проблему. Если предприятие носит название определенного рода, то недовольство его работой или качеством продукции может распространиться и на представителей самого рода. По мнению парламентария, это способно спровоцировать межродовую рознь.

Что предлагают изменить в законодательстве

Как отметил депутат, сейчас в казахстанском законодательстве нет прямого запрета на использование родовых названий организациями. Гражданский кодекс предусматривает ограничения на использование наименований, противоречащих требованиям законодательства или общественной морали.

Сугирбай предложил внести изменения в законы о государственной регистрации юридических лиц, об общественных объединениях и другие нормативные правовые акты.

В частности, он попросил Министерство юстиции рассмотреть возможность законодательного запрета на использование названий казахских родов и племен в наименованиях юридических лиц.