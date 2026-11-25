В этом есть признаки трайбализма: депутат Курултая призвал прекратить называть предприятия в честь родов
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В Казахстане около 800 коммерческих и некоммерческих организаций носят названия казахских родов. Депутат Курултая Аят Сугирбай считает, что такая практика может привести к возрождению трайбализма, ослаблению честной конкуренции и расколу общества. Он предложил законодательно ограничить использование названий родов и жузов при регистрации организаций, передает BAQ.KZ.
Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил министру юстиции Ерлану Сарсембаеву.
По словам депутата, практика присвоения родовых названий крестьянским хозяйствам, товариществам, фирмам и предприятиям получила широкое распространение. Согласно данным государственной базы «Юридические лица», большинство таких организаций зарегистрировали в период с 1996 по 2005 год.
«Для казаха род – это способ познать свои исторические корни, знать семь поколений предков и уважать их родословную. Однако род – это не понятие, которое должно стоять выше общенациональных интересов и идеи государственности», – отметил Сугирбай.
Когда название бизнеса становится поводом для разделения
По мнению депутата, использование родовых названий в бизнесе может повлиять и на мировоззрение будущих поколений.
«В период построения Справедливого Казахстана не должно быть места землячеству и разделению на жузы. Там, где пускает корни трайбализм, ослабевает честная конкуренция, нарушаются принципы меритократии, а вместо общих интересов на первый план выходят узкогрупповые. Нельзя этого допускать», – заявил депутат.
Сугирбай обратил внимание и на другую проблему. Если предприятие носит название определенного рода, то недовольство его работой или качеством продукции может распространиться и на представителей самого рода. По мнению парламентария, это способно спровоцировать межродовую рознь.
Что предлагают изменить в законодательстве
Как отметил депутат, сейчас в казахстанском законодательстве нет прямого запрета на использование родовых названий организациями. Гражданский кодекс предусматривает ограничения на использование наименований, противоречащих требованиям законодательства или общественной морали.
Сугирбай предложил внести изменения в законы о государственной регистрации юридических лиц, об общественных объединениях и другие нормативные правовые акты.
В частности, он попросил Министерство юстиции рассмотреть возможность законодательного запрета на использование названий казахских родов и племен в наименованиях юридических лиц.
«Знать свой род – значит знать историю, но разделяться по родам – значит разрушать единство. Об этом нельзя забывать», – подчеркнул парламентарий.
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