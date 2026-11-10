70% из более чем 6 тыс. книг, изданных в прошлом году, напечатаны на казахском языке, а в этом году 63 из 71 фильма, снятых в Казахстане, вышли на родном языке. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

Президент отметил, что казахский язык широко используется во всех сферах, в том числе в креативной индустрии.