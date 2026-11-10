В этом году 63 из 71 фильма, снятых в Казахстане, вышли на родном языке
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70% из более чем 6 тыс. книг, изданных в прошлом году, напечатаны на казахском языке, а в этом году 63 из 71 фильма, снятых в Казахстане, вышли на родном языке. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».
Президент отметил, что казахский язык широко используется во всех сферах, в том числе в креативной индустрии.
«Применение казахского языка расширяется во всех сферах, включая креативную индустрию. Отмечается существенный рост доли продукции на казахском языке на издательском, музыкальном, кинематографическом рынке. Так, на казахском языке было выпущено 70% из более чем 6 тысяч книг, изданных в прошлом году, а также 63 из 71 фильма, снятых в этом году в Казахстане. Все это свидетельствует о том, что казахский язык в нашем обществе пользуется большим спросом. Эта весьма отрадная тенденция. И нам следует усилить работу в данном направлении», – сказал Президент.
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