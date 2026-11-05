В Европе около 20 самолётов получили ложные сообщения о бомбах за сутки

В Европе 5 ноября как минимум 19 авиарейсов получили анонимные сообщения о взрывных устройствах на борту. Из-за угроз самолёты перенаправляли в другие города и страны, а некоторые совершали экстренные посадки. Взрывчатку ни на одном из лайнеров не обнаружили. Инциденты затронули Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Польшу, Португалию, Румынию, Финляндию и Чехию.

В частности, рейс Aer Lingus из Дублина в Рим перенаправили во Францию. Самолёты Ryanair из Копенгагена и Мадрида совершили экстренные посадки в Софии, а рейс из Лондона перенаправили в Пловдив. Самолёт Wizz Air, следовавший из Милана в Варшаву, приземлился в Вене. По данным итальянского агентства ANSA, анонимные угрозы поступали по электронной почте. Одно из писем касалось сразу двух рейсов — из Хельсинки и Дублина.

Как отмечает The Guardian, подобные сообщения поступают в аэропорты практически ежедневно, однако в таком количестве — редко. Это уже вторая массовая волна ложных угроз за три дня. 3 ноября сообщения о бомбах получили как минимум семь самолётов, в том числе четыре лайнера Ryanair. После проверок взрывчатых веществ также не обнаружили.