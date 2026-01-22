В Европе опасаются, что Совет мира станет конкурентом ООН
Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
153Фото: Анадолу
В четверг президент США Дональд Трамп запустит свой Совет мира, первоначально призванный помочь положить конец разрушительной войне в Газе, но теперь он видит в нем более широкую роль, которая, как опасаются Европа и некоторые другие страны, может соперничать с Организацией Объединенных Наций или подорвать ее, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Трамп, который возглавит совет директоров, пригласил десятки других мировых лидеров присоединиться к нему и рассматривает эту группу как организацию, занимающуюся решением других глобальных проблем, помимо Газы, хотя, по его словам, он не намерен заменять ООН.
Некоторые традиционные союзники США отказались войти в состав совета, финансирование которого, по словам Трампа, должны обеспечить постоянные члены, внеся по 1 миллиарду долларов каждый, либо отреагировав с осторожностью, либо отклонив приглашение.
Помимо США, ни один другой постоянный член Совета Безопасности ООН — пяти стран, обладающих наибольшим влиянием в вопросах международного права и дипломатии со времен окончания Второй мировой войны, — пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.
В среду вечером Россия заявила, что изучает это предложение после того, как Трамп сказал, что она присоединится. Франция отклонила предложение. Великобритания заявила в четверг, что в настоящее время не присоединяется. Китай пока не сообщил, присоединится ли он.
Создание этого совета было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН в рамках мирного плана Трампа по Газе, и представитель ООН Роландо Гомес заявил в четверг, что взаимодействие ООН с советом будет происходить только в этом контексте.
Однако к инициативе присоединились около 35 стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Беларусь.
Церемония подписания состоится в Давосе, Швейцария, где проходит ежегодный Всемирный экономический форум, собирающий мировых политических и деловых лидеров.
Как показала копия устава, с которой ознакомилось агентство Reuters, в задачи совета будет входить содействие миру во всем мире, и Трамп уже назначил в его состав других высокопоставленных американских чиновников, а также бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Соглашение о прекращении огня в Газе , достигнутое в октябре, уже несколько месяцев находится в состоянии неопределенности, и Израиль и ХАМАС обмениваются взаимными обвинениями в неоднократных вспышках насилия, в результате которых погибли несколько израильских солдат и сотни палестинцев.
Обе стороны обвиняют друг друга в дальнейших нарушениях: Израиль утверждает, что ХАМАС затягивает с возвращением последнего тела погибшего заложника, а ХАМАС заявляет, что Израиль продолжает ограничивать гуманитарную помощь в Газу, несмотря на продолжающуюся гуманитарную катастрофу. Каждая сторона отвергает обвинения другой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение Трампа войти в состав совета, сообщила пресс-служба израильского лидера. Палестинские фракции поддержали план Трампа и дали поддержку переходному палестинскому комитету, призванному управлять сектором Газа под надзором совета. Трамп, как обычно, проявил смелость в своих комментариях по поводу Газы, заявив, что прекращение огня равносильно "миру на Ближнем Востоке". Даже несмотря на трудности, с которыми сталкивается первый этап перемирия, на следующем этапе необходимо будет решить гораздо более сложные долгосрочные проблемы, которые препятствовали предыдущим переговорам, включая разоружение ХАМАС, контроль за безопасностью в Газе и окончательный вывод израильских войск.
В среду в Давосе Трамп встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, чья страна сыграла важную роль в посреднических переговорах по перемирию в Газе, и они обсудили работу совета.
Репортаж Стива Холланда из Давоса; дополнительные материалы Рами Айюба из Иерусалима и Эммы Фардж из Женевы; текст Ангуса Макдауэлла; редактирование Марка Хайнриха.
