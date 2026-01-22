Трамп, который возглавит совет директоров, пригласил десятки других мировых лидеров присоединиться к нему и рассматривает эту группу как организацию, занимающуюся решением других глобальных проблем, помимо Газы, хотя, по его словам, он не намерен заменять ООН.

Некоторые традиционные союзники США отказались войти в состав совета, финансирование которого, по словам Трампа, должны обеспечить постоянные члены, внеся по 1 миллиарду долларов каждый, либо отреагировав с осторожностью, либо отклонив приглашение.

Помимо США, ни один другой постоянный член Совета Безопасности ООН — пяти стран, обладающих наибольшим влиянием в вопросах международного права и дипломатии со времен окончания Второй мировой войны, — пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.

В среду вечером Россия заявила, что изучает это предложение после того, как Трамп сказал, что она присоединится. Франция отклонила предложение. Великобритания заявила в четверг, что в настоящее время не присоединяется. Китай пока не сообщил, присоединится ли он.