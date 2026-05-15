В Европе расследуют возможную кибератаку на пассажирские паромы

Италия и Франция расследуют дело о киберсети, которая могла попытаться взломать системы управления паромами компании GNV, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По данным следствия, несколько граждан Латвии были задержаны в Италии, Франции и Испании. Их подозревают в установке скрытых устройств на судах за денежное вознаграждение. Один из задержанных признал участие, но не раскрыл, кто стоял за операцией.

Следователи считают, что цель могла заключаться в доступе к данным и потенциальном влиянии на работу корабельных систем. Также проверяется возможная связь с другими инцидентами в европейских морях.

Расследование продолжается, окончательные выводы пока не сделаны.