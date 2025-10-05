Во многих городах Европы — от Рима до Лондона — прошли масштабные демонстрации в поддержку Палестины и с призывами к немедленному прекращению войны в секторе Газа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. 4 октября десятки тысяч людей вышли на улицы Рима, Барселоны, Дублина, Лиссабона, Парижа и Лондона. Участники акций требовали остановить боевые действия и освободить задержанных израильскими властями участников гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшейся в Газу с помощью.

Особенно массовыми митинги стали в Италии, где протесты длятся уже четвертый день. По данным организаторов, в них приняли участие около двух миллионов человек, тогда как власти оценивают число участников в несколько сотен тысяч. Один из крупнейших маршей прошёл в Риме. В Барселоне, по данным полиции, собралось около 70 тысяч человек, в Париже — 10 тысяч, в Дублине — несколько тысяч, а в Лондоне — около тысячи. Полиция британской столицы сообщила о 442 задержанных участниках акций.