13–14 апреля в Германии возможны массовые задержки и отмены авиарейсов из-за забастовки пилотов, передает BAQ.KZ.

Профсоюз пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit призвал пилотов авиакомпаний Lufthansa и Eurowings присоединиться к акции протеста. Основной причиной стали зашедшие в тупик переговоры по корпоративным пенсионным программам и условиям труда.

Сообщается, что 13 апреля забастовка затронет все рейсы Eurowings, вылетающие из аэропортов Германии. В свою очередь, пилоты Lufthansa, Lufthansa Cargo и CityLine будут бастовать в период с 13 по 14 апреля. При этом некоторые рейсы в страны Ближнего Востока исключены из акции из-за нестабильной ситуации в регионе.

В профсоюзе заявили, что со стороны Lufthansa не было представлено конкретных предложений по пенсионным выплатам, а предложенная Eurowings программа не соответствует требованиям сотрудников.

Председатель профсоюза Андреас Пиньейру назвал забастовку «последней попыткой спасти переговоры», отметив, что ранее пилоты сознательно отказались от протестов в период пасхальных праздников.

В Lufthansa, в свою очередь, назвали действия профсоюза «эскалацией нового уровня» и заявили, что требования об увеличении пенсионной программы вдвое являются «абсурдными и невыполнимыми».

Ожидается, что в указанные даты пассажиры столкнутся с массовыми задержками и отменами рейсов.